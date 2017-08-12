Домагой Віда попрощався з київським "Динамо"

Хорватський легіонер київського "Динамо" Домагой Віда опублікував прощальне фото з командою на своїй сторінці в Instagram.

Гравець ніяк не підписав фото, але зображення не залишає сумнівів в намірах хорвата.

До того ж, напередодні Віда не потрапив в заявку на матч української Прем'єр-ліги проти "Зірки" з Кропивницького, просидівши весь матч на трибунах НСК "Олімпійський". А вже після гри, на традиційній прес-конференції головний тренер киян Олександр Хацкевич зауважив: "Віда отримав певний відпочинок. Гравець отримав пропозицію від клубу і веде переговори". Що це за клуб тренер киян не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що основним претендентом на Віду є турецький "Бешикташ" зі Стамбула.

Віда перейшов в "Динамо" у зимове міжсезоння 2012/13, підписавши контракт з командою 2 січня 2013 року. За чотири з половиною роки гравець провів в команді рівно 100 офіційних матчів, в яких забив 8 голів.