Київське "Динамо" розтрощило "Зірку" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги (відео)

На столичному НСК "Олімпійський" завершився стартова гра 5-го туру чемпіонату країни з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" обіграло "Зірку" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Кияни мали беззаперечну ігрову і територіальну перевагу протягом всієї гри, але реалізувати її змогли лише у другому таймі.

Рахунок на 48-й хвилині відкрив Демьєрсі Мбокані. Атаку киян почав Буяльський, який зробив закид у штрафну гостей. Там м'яч підхопив Гармаш, скинув і Мбокані головою перекинув голкіперу, що вибіг назустріч.

На 76-й хвилині Гонсалес з флангу увійшов у штрафну і Пепе вдарив по нозі півзахисника "Динамо" - пенальті. Андрій Ярмоленко розвів м'яч і голкіпера по різних кутах - 2:0.

А всього за 3 хвилини, на 79-й, Мбокані зачепився за м'яч в штрафному "Зірки", відпасував на Гармаша, а той навісив точно на голову Ярмоленка, який пробив у дальній кут - дубль капітана киян - 3:0.

Таким чином, "Динамо" зберігає перше місце у турнірній таблиці у боротьбі з донецьким "Шахтарем" незалежно від результату завтрашньої гри гірників з "Олександрією" - 13 балів проти 9. У "Зіркі" залишилось 2 очки в таблиці УПЛ.