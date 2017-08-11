Батьки вихованців ДЮСШ "Динамо" (Київ) просять не допустити проведення матчів U-19 та U-21 в Маріуполі

Родичі дітей-футболістів ДЮСШ ФК "Динамо" (Київ) звернулися до президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, голови СБУ Василя Грицака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням не допустити проведення матчу чемпіонату України з футболу в Маріуполі (Донецька обл) і перенести ігри на більш безпечні поля, йдеться в листі, копія якого надійшла в редакцію УНІАН.

"Нам відомо, що державні правоохоронні органи не рекомендують проводити матчі в небезпечних місцях, серед яких сьогодні і Маріуполь. Ми вважаємо, що які-небудь питання безпеки дітей, тренерів і команд не можуть бути дискусійними. Футбольні чиновники повинні перенести матчі на більш безпечні поля, вони зобов'язані піклуватися про те, щоб змагання проходили в умовах максимальної безпеки для футболістів, тренерів і вболівальників", - йдеться у відкритому листі батьків дітей-футболістів ДЮСШ ФК "Динамо" (Київ).

Батьки просять керівництво держави вплинути на керівників українського футболу і перенести матчі з Маріуполя і "не піддавати юних футболістів якимось загрозам, які, на жаль, існують в Маріуполі і на шляху до нього".

Відкритий лист до керівництва держави підписали дев'ять осіб.

19 серпня в Маріуполі повинен відбутися матч третього туру чемпіонату України серед юнацьких команд: "Маріуполь U-19" – "Динамо U-19"; 25 серпня – зіграють молодіжні команди "Маріуполь U-21" – "Динамо U-21" в турнірі дублерів основних складів ФК, а 26 серпня - основні команди.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня ФК "Динамо" (Київ) на своєму сайті опублікував відповіді від правоохоронних органів України на свої звернення про те, що вони не рекомендують проводити матчі чемпіонату України у Маріуполі, зокрема, між "Маріуполем" і "Динамо" 26 серпня.

24 липня ФК "Динамо" звернулося до президентів Федерації футболу України та Прем'єр-ліги з проханням перенести матч "Маріуполь" – "Динамо" на нейтральне поле. При цьому раніше, в червні президент ФФУ Андрій Павелко зазначав, що в українських клубів немає підстав для відмови приїжджати на матчі чемпіонату України в Маріуполь. Зокрема, він вказував, що місцева влада і поліція надали всі необхідні гарантії.