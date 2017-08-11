Меморіал Баннікова серед юнацьких збірних пройде в середині серпня

XiV Міжнародний турнір з футболу пам'яті першого президента Федерації футболу України Віктора Баннікова відбудеться на чотирьох аренах Київської області з 16 по 20 серпня, повідомляє Федерація футболу України.

У турнірі візьмуть участь юнацькі команди (U-17) України, Естонії, Грузії, Білорусі (Група А), Словенії, Словаччини, Ізраїлю та Литви (Група В).

Змагання проходить на стадіонах "Ювілейний" (Буча), МСК ім. Мельника (Обухів), "Колос" (Бориспіль), "Княжа Арена" (Щасливе).

16, 17 і 19 серпня відбудуться мтачи групового етапу, 20-го - фінали. Переможці груп розіграють перше місце, другі команди розіграють "бронзу", треті - 5-6 місця, аутсайдери груп - 7-8 місця.

Початок усіх матчів о 17.00.

Онлайн-трансляції всіх матчів збірної України будуть доступні на You-tube каналі ФФУ.

Також сьогодні став відомий склад збірної України на турнір:

Воротарі: Кирило Самойленко (РВУФК Київ), Анатолій Трубін ( "Шахтар", Донецьк)

Захисники: Єгор Пінчук, Крістьян Біловар, Микола Ярош (усі - "Динамо", Київ), Роман Якуба, Сергій Снісар, Алан Ауссі (усі - «Шахтар» Донецьк), Артем Данилюк (УФК «Карпати», Львів)

Півзахисники: Денис Підручний ( «Зміна-Оболонь» Київ), Костянтин Гуров, Ярослав Надольський, Данило Хондак, Роман Бодня (усі - "Динамо" Київ), Михайло Мудрик, Станіслав Біблик (обидва - «Шахтар», Донецьк), Іван Желізко ( «Карпати» Львів)

Нападники: Максим Завгородній, Артем Шулянський, Іван Дероган (усі - "Динамо", Київ), Данило сікан (УФК «Карпати», Львів), Віталій Варяник (ДЮСШ «Металург», Запоріжжя)

Головний тренер - Олег Кузнєцов.