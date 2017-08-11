Прем'єр-ліга, 5 тур, "Динамо" - Зірка": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить стартовий матч 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на своєму полі "Зірку" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються лідер турнірної таблиці УПЛ та команда, яка йде на 10-му місці.

Кияни вдало стартували в Прем'єр-лізі нинішнього сезону, вигравши три матчі поспіль, у тому числі у донецького "Шахтаря", взявши реванш за поразку в Суперкубку. Але, потім у підопічних Олександра Хацкевича почалася чорна смуга. Після програшу від швейцарського "Янг Бойз" та вильоту з Ліги чемпіонів, команда втратила перші очки і в чемпіонаті, не зумівши обіграти в Полтаві "Ворсклу" - 0:0. Тим не менш, кияни продовжують лідирувати в турнірній таблиці УПЛ (10 очок), на 1 бал випереджаючи "Шахтар".

У "Зіркі", навпаки, старт сезону не задався. Команда двічі зіграла внічию з "Карпатами" (1:1) і "Олімпіком" (0:0) і двічі програла - "Ворсклі" (1:2) і "Вересу" (1:3) - 2 очки.

У сьогоднішньому матчі безумовним фаворитом є "Динамо" - і за якістю гри, і за результатами в поточному сезоні, і на котируваннях букмекерських контор. Тим не менш, гостям також необхідні очки і легкої перемоги киян точно не передбачається.

Матч "Динамо" - "Зірка" почнеться на НСК "Олімпійський" о 19.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.