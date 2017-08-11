Два тренера і п'ять гравців динамівської академії перейшли в академію "Шахтаря"

По закінченні сезону 2016/17 два тренера динамівської академії перейшли у стан найпринциповішого суперника - "Шахтаря", повідомляє Динамоманія.

Мова про Олександра Ситника та Володимира Самбірського, які тренували "Динамо" U-15 і зробили його чемпіоном України. Разом з тренерами в "Шахтар" пішли п'ятеро гравців цієї команди.

Ситник, і Самбірський є вихованцями "Динамо" і займалися в знаменитій академічній групі Павла Яковенка разом з такими футболістами як Артем Мілевський, Олександр Алієв, Дмитро Воробей, Сергій Пучков, Григорій Ярмаш та інші, однак за першу команду клубу не зіграли жодної гри. Ситник зіграв 12 матчів (2 голи) за дубль "Динамо", 50 матчів (7 забитих м'ячів за "Динамо-2" і 40 (2) - за "Динамо-3", у Самбірського така статистика: "Динамо-2" - 23, "Динамо-3" - 13 (3).

Обидва дуже рано завершили виступи на професійному рівні через травм - у 26 років. Після цього були запрошені в ДЮФШ "Динамо" в якості дитячих тренерів і досягли певних успіхів. Тепер фахівці будуть тренувати молодь "Шахтаря".