Першим відкритим геєм в англійському футболі став арбітр

Англійський арбітр Райан Аткін зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації, повідомляє Sky Sports.

Арбітр обслуговує матчі п'ятого по силі дивізіону чемпіонату країни.

«Так сталося, що я гей. Зрозуміло, що це крок у невідомість. У британському футболі зараз немає гравців — відкритих гомосексуалістів і до цих пір не було арбітрів — відкритих геїв. Сподіваюся, мої дії допоможуть іншим знайти упевненість в подібній ситуації», — заявив Аткин.

Арбітр вважає, що найближчим часом суспільство кардинально зміниться і подібні визнання вже не будуть потрібні. А зараз слід створити середовище, в якій будь-яка людина зможе відчувати себе комфортно".

Раніше ряд футболістів вже зізнавалися в нетрадиційній орієнтації. Найбільш відомим з них є екс-гравець збірної Німеччини півзахисник Томас Хітцльшпергер, який виступав за італійський «Лаціо», німецький «Штуттгарт», англійські «Астон Віллу» і «Евертон». Хітцльшпергер у складі німецької національної команди став бронзовим призером чемпіонату світу-2006 і віце-чемпіоном Європи-2008.