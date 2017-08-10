Знаменитий бразилець Неймар не радить співвітчизнику переходити в російський клуб

Бразильський футболіст Неймар, який є нині гравцем клубу "Парі Сен-Жермен", порадив своєму співвітчизникові Луану, який виступає за "Греміо", не переїжджати в Росію, де до гравця є предметний інтерес з боку московського "Спартака", повідомляє Newsru.com з посиланням на Radio Gaucha.

Неймар і Луан грали разом в олімпійській збірній Бразилії, яка виграла золото на домашніх Іграх в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що Луан дав згоду на перехід в "Спартак", а москвичі погодили з "Греміо" трансфер футболіста за 25 мільйонів євро. Очікувалося, що форвард в п'ятницю вилетить до Москви для підписання особистого контракту.

Читайте такожНеймар за рекордні гроші - 222 мільйони євро - став гравцем "ПСЖ" до 2022 року У середу Луан провів за "Греміо" повний матч проти аргентинського клубу "Годой-Крус" в Кубку Лібертадорес. За даними джерела, на ньому були присутні представники англійського "Ліверпуля" і переглядали 24-річного форварда, до якого також проявляють інтерес.

Сам Луан після гри дав зрозуміти, що поки ще не прийняв рішення про перехід в "Спартак".

"Я все ще в роздумах. Мої думки поки в "Греміо". Бачив, що люди в соціальних мережах просять мене залишитися. Я в курсі пропозиції "Спартака", але мені лише потрібно прийняти рішення. У четвер я буду більш спокійний і зможу відповісти", - заявив він.

Луан є вихованцем "Греміо", в 2014 році він дебютував за основну команду. У загальній складності нападник провів у складі клубу 117 матчів і забив 32 м'ячі, включаючи 11 голів в 22 матчах сезону-2017.