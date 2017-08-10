Колишнього гравця "Барселони" звинуватили в підтримці наркобізнесу в Мексиці

Міністерство фінансів США включило колишнього захисника "Барселони" Рафаеля Маркеса, який нині виступає в мексиканській "Атласі", в спеціальний список суб'єктів, які звинувачуються в наданні підтримки або перебувають під контролем мексиканського наркобарона Рауля Флореса Ернандеса. Про це повідомляє New York Times.

У список також потрапили футбольна школа Маркеса, його благодійний фонд, а також ще 21 людина і 42 мексиканські компанії. Також наголошується, що активи всіх суб'єктів були заморожені.

"У ЗМІ повідомили, що я причетний до розслідування, яке проводить міністерство фінансів США, з приводу зв'язків із злочинною організацією. Я категорично заперечую будь-які зв'язки з цією організацією. Я розумію всю відповідальність і зараз же приступаю до спростування фактів зі своїми адвокатами", - заявив сам Маркес.