Матч СК "Дніпро-1" - "Дніпро" зібрав глядацький рекорд у Другій лізі за останні 5 років

Поєдинок СК "Дніпро-1" - "Дніпро", який завершився вчора внічию 0:0, встановив рекорд з відвідуваності у Другій лізі за останні п'ять років.

На матчі в Дніпрі був присутній 8451 глядач, згідно з даними ПФЛ. Це рекорд сезону-2017/18 в ПФЛ і рекорд для Другої ліги за останні п'ять років.

Цікаво, що рекорд усіх часів за відвідуваністю матчів Другої ліги був встановлений в одному з перших чемпіонатів України, в сезоні-1993/94. Поєдинок у Кіровограді "Зірка-НІБАС" - ФК "Бориспіль" відвідали 14 000 глядачів, повідомляє Sportarena.

Після вчорашньої нічиєї в рамках 5-го туру СК "Дніпро-1" йде на 2-му місці в турнірній таблиці групи "Б" у Другій лізі, маючи в активі 10 очок. "Дніпро" посідає 6-е місце з 8 очками.