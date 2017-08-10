ФФУ видалила слова подяки скандальному арбітрові Юрію Ваксу

На сайті Комітету арбітрів ФФУ зникли слова подяки скандальному судді Юрію Ваксу, який не буде більше працювати в українській федерації.

Раніше в новині про те, що Юрій Вакс завершує суддівську кар'єру, були слова: «Комітет арбітрів ФФУ прийняв його відставку і дякує Юрію за самовіддану роботу протягом його суддівської кар'єри».

Тим не менш, зараз в тій же новині цих слів більше немає.

Читайте такожСкандально відомий кримський футбольний арбітр Вакс завершує кар'єру в Україні Крім того, інформація про завершення кар'єри не відповідає дійсності. Юрій Вакс продовжить її в окупованому Криму і 12 серпня буде судити матч за Суперкубок Прем'єр-ліги Кримського футбольного союзу».

З ним у бригаді на цьому матчі будуть працювати Олександр Дідів і Михайло Вериківський, а інспектором буде Олег Кочергін – всі вони раніше працювали у ФФУ.

При цьому працювати на КФС можна цілком легально з точки зору міжнародних футбольних органів, адже кримська федерація через окупацію Криму знаходиться в особливому статусі УЄФА і навіть отримує кошти на розвиток футболу на півострові, повідомляє Sportarena.

Нагадаємо, після окупації Криму Юрій Вакс і Анатолій Жабченко, незважаючи на отримання російського громадянства, продовжили працювати арбітрами в українському футболі, а в ФФУ стали рахуватися як мешканці Хмельницького. Так тривало до тих пір, поки сайт «Миротворець», з яким щільно співпрацюють прикордонна служба і СБУ, не вніс обох рефері в свою базу за порушення законів України про перетин кордону з Кримом.

Після цього Жабченко навіть був призначений арбітром матчу за Суперкубок України-2017 між "Шахтарем" і "Динамо", але, пославшись на тиск ЗМІ, дав самовідвід. Враховуючи, що після цього він продовжував судити матчі кваліфікації єврокубків, подальша доля Жабченко у ФФУ поки невідома.