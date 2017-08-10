Збірна Бразилії повернула собі перше місце в рейтингу ФІФА, Україна опустилася на 27-е

Збірна України опустилася на дві сходинки в оновленому рейтингу ФІФА за серпень 2017 року.

Тепер "синьо-жовті" посідають 27-е місце в світі (місяць тому наша команда замикала Топ-25).

Суперники збірної України по кваліфікаційній групі ЧС-2018 також погіршили свої позиції. Хорватія (16-та) та Ісландія (20-та) втратили по одній позиції, а збірна Косово (180-та) впала на три позиції вниз. Лише Туреччина (33) і Фінляндія (110) залишилися на колишніх місцях.

На вершині рейтингу є зміни. На перше місце повернулася збірна Бразилії, обійшовши Німеччину. Хоча минулого місяця німці, навпаки, обійшли бразильців завдяки перемозі в Кубку Конфедерацій-2017.