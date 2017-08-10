Йожеф Сабо розповів про те, як через війну відмовився їхати на футбольний захід у Москву

Відомий український спеціаліст, екс-наставник збірної України і київського "Динамо" Йожеф Сабо відмовився їхати на футбольний захід у столицю Росії.

"Мене недавно звали до Москви на заходи, присвячені 45-річчю фіналу Кубка Кубків, в якому грало московське "Динамо". Мені дзвонили 10 разів, благали приїхати: "Йожефе Йожефовичу, ви ж були капітаном команди, як же без вас? Подарунки для вас вже приготували!". Я їм: "Ні, хлопці. Спасибі", - і не поїхав. Ну якщо ми воюємо з Росією, то навіщо мені туди їхати", - сказав Сабо у коментарі "Сєгодня".

Раніше Йожеф Сабо також закликав українських футболістів відмовлятися грати за російські клуби.