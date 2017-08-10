Неймовірний випадок в Естонії: футболісти забили гол, не торкаючись м'яча (відео)
10:20, 10 серпня 2017Футбол
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У матчі Кубка Естонії між "Пайде" і "Левадією" гості зуміли за 15 секунд забити найбільш курйозний гол в історії футболу.
Голкіпер виймав м'яч з воріт після "старань" своїх партнерів / football24.ua
Пересічний поєдинок Кубка Естонії "Пайде" - "Левадія" розпочався найбільш неймовірним чином. Гості забили швидкий гол, не зробивши для цього навіть одного дотику!
Воротар та захисники "Пайде" розігрували м'яч між собою і догралися до того, що забили безглуздий гол у свої ворота. "Левадія" не встигла навіть перехопити м'яч, як той через 15 секунд після стартового свистка опинився у воротах її суперника.
Відзначимо, що поєдинок завершився перемогою "Левадії" з рахунком 3:1.
Відео безглуздого голу:
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