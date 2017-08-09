Покупка 20-річного Дембеле може обійтися "Барселоні" в 150 мільйонів євро

Стали відомі подробиці можливого переходу півзахисника дортмундської "Боруссії" Усмана Дембеле в "Барселону".

Німецький клуб не хоче продавати свого гравця менше, ніж за 150 мільйонів євро. Саме таку суму "Боруссія" запросила за 20-річного француза. За інформацією The Guardian, така велика ціна пояснюється тим, що дортмундцям неможливо буде знайти Дембеле рівноцінну заміну до закриття трансферного вікна.

Минулого літа «Боруссія» купила Дембеле у французького «Ренна» за 15 мільйонів євро. В трансферний контракт був також включений пункт про те, що «Ренн» отримає 25% від суми подальшого перепродажу Дембеле.

Зазначимо, що минулого тижня відбувся найдорожчий трансфер в історії футболу. Форвард "Барселони" Неймар пішов у "ПСЖ" за 222 мільйона євро. В даний час каталонці шукають заміну бразильцеві.