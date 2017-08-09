Моурінью віддав медаль після поразки в Суперкубку юному вболівальнику МЮ (відео)

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" португальський фахівець Жозе Моурінью віддав свою медаль після програного матчу за Суперкубок УЄФА мадридському "Реалу" юному вболівальнику своєї команди, повідомляє FFTH MT.

Тренер підійшов до трибуни з уболівальниками англійської команди, вказав пальцем на дитину і передав йому медаль за участь у матчі, якою він раніше був нагороджений від УЄФА.

«Іноді я не залишаю медалі, отримані за перемоги. Що говорити про поразки. Для дитини це момент залишиться в пам'яті на все життя. Просто вболівальник у футболці «Манчестер Юнайтед», я не знаю, звідки він приїхав. Думаю, він ніколи цього не забуде», - сказав Моурінью на післяматчевій прес-конференції.

Як повідомляв УНІАН, "Манчестер Юнайтед" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2 в матчі за Суперкубок УЄФА, який відбувся 8 серпня в Скоп'є (Македонія).