"Динамо" здійснить найбільш дальній переліт для українських клубів у єврокубках

17 серпня в рамках плей-офф раунду Ліги Європи "Динамо" зустрінеться з клубом "Марітіму", який представляє португальське місто Фуншал.

Фуншал є столицею автономного регіону Мадейри і розташований на однойменному острові в Атлантичному океані, приблизно в 1 000 км від західного узбережжя Португалії! Географічно Мадейра відноситься до Африки. На цьому континенті українські клуби в єврокубках ще не грали.

Крім того, "Динамо" здійснить найбільш дальній переліт для наших клубів в єврокубкових турнірах. Відстань від Києва до Фуншала становить 4 321 км, і летіти на острів приблизно шість з половиною годин. Як повідомляє Команда1, керівництво київського клубу розглядає варіант вильоту не за день до гри, як зазвичай, а за два.