Шевченко: З великою повагою ставлюся до Луческу, побажаю йому удачі

Головний тренер української збірної Андрій Шевченко прокоментував прихід на пост головного тренера збірної Туреччини Мірчі Луческу.

Нагадаємо, що збірні України і Туреччини є суперниками у відборі ЧС-2018 і зіграють між собою в наступному турі, 2 вересня в Харкові.

"Я з великою повагою ставлюся до цього фахівця, який залишив помітний слід в історії "Шахтаря". Багато Луческу зробив і для всього українського футболу, підготував чимало гравців для національної команди нашої країни. При зустрічі побажаю йому удачі. Але тільки не у поєдинку проти збірної України...", - зазначив Шевченко в інтерв'ю сайту Команда1.

Крім того, Шевченко зазначив, що у нього залишилися позитивні враження від початку сезону в Україні.

"Футболісти добре підготувалися, їх фізичний стан не може не радувати. Нові імена в збірній України? Подивимося, вони можуть з'явитися.

Складнощі завжди були, є і будуть. Але час у нас ще є. Я знову хочу оголосити розширений список футболістів, в нього увійде багато легіонерів. Думаю, на початку наступного тижня ми назвемо їхні імена. Багато хто з них поки грає тільки на зборах, деякі чемпіонати ще не стартували. Так що озвучимо список і будемо далі за ними слідкувати".