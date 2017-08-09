Шевченко: З великою повагою ставлюся до Луческу, побажаю йому удачі
На думку Андрія Шевченка, румунський тренер багато зробив для всього українського футболу.
Головний тренер української збірної Андрій Шевченко прокоментував прихід на пост головного тренера збірної Туреччини Мірчі Луческу.
Нагадаємо, що збірні України і Туреччини є суперниками у відборі ЧС-2018 і зіграють між собою в наступному турі, 2 вересня в Харкові.
"Я з великою повагою ставлюся до цього фахівця, який залишив помітний слід в історії "Шахтаря". Багато Луческу зробив і для всього українського футболу, підготував чимало гравців для національної команди нашої країни. При зустрічі побажаю йому удачі. Але тільки не у поєдинку проти збірної України...", - зазначив Шевченко в інтерв'ю сайту Команда1.
Крім того, Шевченко зазначив, що у нього залишилися позитивні враження від початку сезону в Україні.
"Футболісти добре підготувалися, їх фізичний стан не може не радувати. Нові імена в збірній України? Подивимося, вони можуть з'явитися.
Складнощі завжди були, є і будуть. Але час у нас ще є. Я знову хочу оголосити розширений список футболістів, в нього увійде багато легіонерів. Думаю, на початку наступного тижня ми назвемо їхні імена. Багато хто з них поки грає тільки на зборах, деякі чемпіонати ще не стартували. Так що озвучимо список і будемо далі за ними слідкувати".