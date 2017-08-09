Матч "Динамо" - "Зірка" відбудеться на "Олімпійському" з уболівальниками на трибунах

Київське «Динамо» розпочало продаж квитків на домашній матч 5-го туру української Прем'єр-ліги проти «Зірки». Як повідомляє офіційний сайт клубу, поєдинок відбудеться на НСК «Олімпійський» 11 серпня, початок - о 19:00.

Раніше повідомлялося, що київський клуб буде покараний матчем при порожніх трибунах за заворушення своїх ультрас під час гри за Суперкубок в Одесі. Проте продаж квитків стартував, таким чином на найближчий матч дискваліфікація не поширюється.

Також гра могла пройти на іншому стадіоні через фінансові проблеми головної футбольної арени Києва.