Матч "Динамо" - "Зірка" відбудеться на "Олімпійському" з уболівальниками на трибунах
14:08, 09 серпня 2017Футбол
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Покарання, яке отримав динамівський клуб за поведінку фанатів, не поширюється на найближчу гру.
Матч "Динамо" - "Зірка" пройде на "Олімпійському" / facebook.com/fcdynamoua
Київське «Динамо» розпочало продаж квитків на домашній матч 5-го туру української Прем'єр-ліги проти «Зірки». Як повідомляє офіційний сайт клубу, поєдинок відбудеться на НСК «Олімпійський» 11 серпня, початок - о 19:00.
Раніше повідомлялося, що київський клуб буде покараний матчем при порожніх трибунах за заворушення своїх ультрас під час гри за Суперкубок в Одесі. Проте продаж квитків стартував, таким чином на найближчий матч дискваліфікація не поширюється.
Також гра могла пройти на іншому стадіоні через фінансові проблеми головної футбольної арени Києва.
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