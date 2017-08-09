УЄФА планує провести фінал Ліги чемпіонів в 2020 році в Нью-Йорку

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів за межами Європи, а саме в США. Про це повідомляє The Sun.

УЄФА хоче розширити межі єврокубків і в цьому зв'язку може провести фінал Ліги чемпіонів у 2020 році на іншому континенті.

Пріоритетним варіантом проведення вирішального матчу головного європейського турніру є Нью-Йорк. Глава УЄФА Александер Чеферін ще в 2016 році висловив бажання в майбутньому провести фінал Ліги чемпіонів в США.

Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів 2018 року пройде в Києві на НСК "Олімпійський", а на право провести фінал 2019 року претендують Мадрид і Баку.