УЄФА планує провести фінал Ліги чемпіонів в 2020 році в Нью-Йорку

11:28, 09 серпня 2017
Футбол
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У планах організації проведення вирішального матчу головного європейського клубного турніру на іншому континенті.

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів за межами Європи, а саме в США. Про це повідомляє The Sun.

УЄФА хоче розширити межі єврокубків і в цьому зв'язку може провести фінал Ліги чемпіонів у 2020 році на іншому континенті.

Пріоритетним варіантом проведення вирішального матчу головного європейського турніру є Нью-Йорк. Глава УЄФА Александер Чеферін ще в 2016 році висловив бажання в майбутньому провести фінал Ліги чемпіонів в США.

Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів 2018 року пройде в Києві на НСК "Олімпійський", а на право провести фінал 2019 року претендують Мадрид і Баку.

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Теги: #фінал Ліги чемпіонів у Нью-Йорку#фінал Ліги чемпіонів-2020