Хорватський захисник Піваріч став гравцем київського "Динамо"

21:13, 08 серпня 2017
Футбол
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Контракт підписаний строком на три роки.

Піваріч подисал контракт терміном на 3 роки / fcdynamo.kiev.ua

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) і футбольний клуб «Динамо» (Загреб) досягли угоди про трансфер захисника збірної Хорватії Йосипа Піваріча, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Контракт між гравцем і клубом укладений строком на три роки.

Піваріч вже визначився з ігровим номером, під яким він буде виступати за «Динамо» - 23.

28-річний Піваріч - вихованець загребського "Динамо". Протягом всієї кар'єри він грав у "Динамо", за винятком сезонів 2008-2012, які він провів в оренді в команді "Локомотива". Права на нього весь цей час належали "Динамо".

З 2013-го року виступає за збірну Хорватії. Провів весь матч з Україною в рамках відбору на ЧС-2018, який відбувся у Загребі (1:0 на користь Хорватії).

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Теги: #Піваріч став гравцем київського Динамо#хорватський легіонер в УПЛ