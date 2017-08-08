Хорватський захисник Піваріч став гравцем київського "Динамо"

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) і футбольний клуб «Динамо» (Загреб) досягли угоди про трансфер захисника збірної Хорватії Йосипа Піваріча, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Контракт між гравцем і клубом укладений строком на три роки.

Піваріч вже визначився з ігровим номером, під яким він буде виступати за «Динамо» - 23.

28-річний Піваріч - вихованець загребського "Динамо". Протягом всієї кар'єри він грав у "Динамо", за винятком сезонів 2008-2012, які він провів в оренді в команді "Локомотива". Права на нього весь цей час належали "Динамо".

З 2013-го року виступає за збірну Хорватії. Провів весь матч з Україною в рамках відбору на ЧС-2018, який відбувся у Загребі (1:0 на користь Хорватії).