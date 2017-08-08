Гравець збірної України з футболу підписав контракт з чеською "Славією"

Гравець збірної України Едуард Соболь уклав контракт з чеською "Славією" з Праги, повідомив футбольний агент В'ячеслав Заховайло в Facebook.

Відомо, що сьогодні гравець пройшов медобстеження в новій команді.

Термін угоди та інші подробиці на даний момент невідомі.

22-річний лівий захисник починав кар'єру в "Металурзі" (Запоріжжя), після чого виступав за донецькі "Шахтар" і "Металург", харківський "Металіст" і луганську "Зорю".

З 2016 року гравець регулярно викликається до національної збірної України, провів у складі команди 6 матчів.

Як повідомляв УНІАН, у червні нинішнього року гравцем "Славії" став екс-футболіст "Дніпра", віце-капітан збірної України Руслан Ротань.