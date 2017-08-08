Скандально відомий кримський футбольний арбітр Вакс завершує кар'єру в Україні

Юрій Вакс завершує кар'єру в Україні і вже написав відповідну заяву у комітет арбітрів ФФУ, повідомляє FootballHub.

Разом з тим, достеменно відомо, що 12.08.17 він відсудить матч так званого "суперкубку криму" на анексованому півострові.

Вакс - арбітр першої категорії, з 2009 року обслуговує ігри української футбольної Прем'єр-ліги. Арбітр був внесений до списку ресурсу «Миротворець» як особа, яка неодноразово незаконно перетинала українсько-російський кордон. Після анексії Криму Юрій Вакс 2014 року отримав російське громадянство, однак продовжував обслуговувати матчі прем'єр-ліги України. Із Сімферополя арбітр літав до Москви, а звідти до України, де судив матч чергового туру чемпіонату. Федерація футболу України та відповідні державні органи жодним чином не реагували на числені порушення законодавства з боку арбітра.