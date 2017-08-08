Екс-хокеїст збірної України Віталій Доніка почав тренерську кар'єру
14:35, 08 серпня 2017Футбол
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35-річний екс-форвард української збірної завершив виступи на льоду.
Віталій Доніка / Isport
Екс-форвард збірної України з хокею Віталій Доніка завершив ігрову кар'єру.
Колишній нападник стане тренером у клубі, кольори якого захищав у минулому сезоні – "Дунаря" з румунського міста Галаца. Як повідомив Телеграф, Доніці належить працювати в новій ролі в парі з румунським фахівцем Корнелом Чірітя.
У складі румунської команди досвідчений нападник провів останні три сезони і двічі завойовував титул чемпіона, а також один раз Кубок Румунії.
35-річний Віталій Доніка виступав за клуби «Крижинка», «Сокіл», ХК «Київ», «Нафтовик» (Альметьєвськ), ХК «Саров», «Донбас», а також за збірну України.
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