Екс-хокеїст збірної України Віталій Доніка почав тренерську кар'єру

Екс-форвард збірної України з хокею Віталій Доніка завершив ігрову кар'єру.

Колишній нападник стане тренером у клубі, кольори якого захищав у минулому сезоні – "Дунаря" з румунського міста Галаца. Як повідомив Телеграф, Доніці належить працювати в новій ролі в парі з румунським фахівцем Корнелом Чірітя.

У складі румунської команди досвідчений нападник провів останні три сезони і двічі завойовував титул чемпіона, а також один раз Кубок Румунії.

35-річний Віталій Доніка виступав за клуби «Крижинка», «Сокіл», ХК «Київ», «Нафтовик» (Альметьєвськ), ХК «Саров», «Донбас», а також за збірну України.