Луческу умовив повернутися в збірну Туреччини її лідера Арду Турана

Новий головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу побував у Барселоні. Основна мета візиту - розмова з гравцем каталонського клубу і колишнім капітаном турецької збірної Ардою Тураном.

У червні цього року Арда Туран зі скандалом покинув національну команду своєї країни, заявивши, що ніколи більше не зіграє в її складі.

Причиною послужив інцидент з журналістом - "акула пера" дозволив собі неакуратно висловитися на адресу Турана, розкритикувавши його гру. У відповідь футболіст схопив журналіста за горло, і лише після цього в ситуацію втрутилися його партнери. За таку поведінку керівництво вирішило не допускати капітана збірної до наступних матчів.

Читайте такожЛуческу оголосив, що піде на пенсію після ЧС-2018Як повідомляє портал zbirna.com, Мірча Луческу зустрівся з Тураном за вечерею. «Я сказав Турану, що він — топ-футболіст і збірна Туреччини потребує в ньому. Я хочу, щоб капітан був у команді вже під час вересневих матчів», - поділився Луческу подробицями розмови.

За інформацією Fanatik, Туран погодився з тренером і вирішив повернутися в збірну. Таким чином, він може зіграти вже в найближчому поєдинку турецької збірної проти команди України 2 вересня у Харкові.