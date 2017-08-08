Гравець "Шапекоенсе", який вижив в авіакатастрофі, зіграв проти "Барселони"

Бразильська команда "Шапекоенсе", яку наприкінці минулого року спіткала трагедія, коли в авіакатастрофі загинула 71 людина - практично всі футболісти і тренерський штаб, вчора в оновленому складі зіграла товариський матч проти "Барселони" на її полі.

З перших хвилин на поле вийшов захисник бразильської команди Алан Рушел, який був у числі шести пасажирів, які вижили після падіння літака 29 листопада 2016 року. Для Рушела цей матч став першим з моменту трагедії. Він був замінений на 36-й хвилині під овації публіки.

Як і Рушел, вижили після авіакатастрофи воротар Жаксон і захисник Нету. Голкіперу лікарі ампутували частину ноги. Рушел переніс операцію на спині.

До речі, "Барселона" перемогла "Шапекоенсе" з рахунком 5:0, але результат в цей день відійшов на другий план...