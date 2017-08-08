"Динамо" опублікувало заявку на матчі проти "Марітіму"

Київське «Динамо» опублікувало заявку гравців на матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти португальського «Марітіму».

У список «А» потрапили 22 футболісти:

воротарі: Георгій Бущан, Максим Коваль, Артур Рудько;

захисники: Александар Пантіч, Микола Морозюк, Зураб Очігава, Домагой Віда, Микита Бурда, Євген Хачеріді, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора;

півзахисники: Сергій Сидорчук, Сергій Рибалка, Микита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Дерліс Гонсалес, Віталій Буяльський;

нападники: Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораєс, Артем Кравець, Дьюмерсі Мбокані.

Також, як повідомляє офіційний сайт "Динамо", у клуба є право дозаявити за списком «В» гравців, які народилися після 1 січня 1996 року.

Перший матч проти «Марітіму» київський клуб проведе на виїзді 17 серпня. Матч-відповідь пройде через тиждень, 24 серпня.