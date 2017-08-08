НСК "Олімпійський" через великі борги не зможе прийняти матч "Динамо" - "Зірка"

Матч 5-го туру чемпіонату України між київським «Динамо» і «Зіркою» з Кропивницького, проведення якого заплановане на «Олімпійському» на найближчу п'ятницю, 11 серпня, може відбутися на іншому стадіоні. Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Читайте також"Динамо" з-за своїх фанів знову проведе домашній матч УПЛ без глядачів Причиною ймовірного перенесення є фінансові проблеми «Олімпійського», які, судячи з усього, вийшли на новий рівень. Так, минулого тижня спорткомплекс через величезні борги був повністю відключений від електропостачання на дві доби. В результаті, станом на поточний момент немає ніяких гарантій, що «Олімпійський» зможе узяти на себе проведення майбутнього матчу.

Читайте також"Шахтар" спростував чутки, що команда буде грати домашні матчі на "Олімпійському"Враховуючи цю обставину, а також те, що, згідно з вердиктом КДК ФФУ, поєдинок «Динамо» — «Зірка» повинен пройти при порожніх трибунах, висока ймовірність, що в підсумку ця зустріч буде проведена на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.