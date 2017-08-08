Колліна не йшов з ФФУ і веде переговори про новий контракт
10:22, 08 серпня 2017Футбол
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57-річний італієць має намір продовжити свою співпрацю з українською футбольною федерацією.
П'єрлуїджі Колліна веде переговори про новий контракт з ФФУ / ua-football.com
Вчора в Києві відбулася робоча нарада арбітрів ФФУ.
На цій нараді було оголошено, що куратор суддівського корпусу П'єрлуїджі Колліна не припинив роботу в Україні, і зараз йдуть переговори про продовження співпраці між ФФУ і італійцем на нових умовах. Про це повідомляє канал "Футбол 1".
Раніше повідомлялося, що П'єрлуїджі Колліна скористався пунктом контракту, згідно з яким будь-яка зі сторін може припинити співпрацю без виплати компенсації. Свої функції Колліна передав главі Комітету арбітрів ФФУ Лучано Луччі.
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