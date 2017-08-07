Екс-футболіст збірної України продовжить кар'єру в клубі з Ліхтенштейну

Колишній гравець збірної України, харківського "Металіста" та низки інших українських клубів Марко Девіч став гравцем «Вадуца» з Ліхтенштейну.

33-річний гравець підписав з клубом контракт на один рік, повідомляє офіційний сайт "Вадуца".

Відзначимо, що «Вадуц» виступає в чемпіонаті Швейцарії. За підсумками минулого сезону команда вилетіла з швейцарської Суперліги у другий за силою дивізіон.

У минулому сезоні український форвард сербського походження Марко Девіч виступав у складі російського «Ростова», за який провів 6 матчів і забив 1 гол.

Пішовши з "Ростова", Девіч подумував про завершення кар'єри. Незадовго до появи у "Вадуці" він проходив перегляд в ізраїльському клубі «Хапоель» з Беєр-Шеви, але не переконав тренерський штаб у своїх кондиціях.