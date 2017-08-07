"Шахтар" продовжує продаж пакетів Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті повідомив про продажі спеціальних глядацьких абонементів на матчі Ліги чемпіонів.

Продаж «пакетів Ліги чемпіонів» на всі домашні матчі «Шахтаря» на груповому етапі турніру стартував у липні. Придбати пакет можуть лише власники абонементів-2017/18. Кожен власник має можливість придбати тільки один пакет на своє місце або інше вільне.

При купівлі «пакет Ліги чемпіонів» (включає три зустрічі) вболівальники отримають постійне місце на трибуні на всі домашні поєдинки «Шахтаря» в рамках турніру, а також економію до 20% від вартості квитків.

Вартість пакетів стартує від 300 гривень.

Зазначимо, що жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться 24 серпня. "Шахтар" при посіві команд буде перебувати в першому кошику.

Домашні поєдинки "гірників" в цьому єврокубковому сезоні пройдуть у Харкові на ОСК «Металіст».