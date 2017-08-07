Президент "Барселони" пообіцяв придбати нових футболістів

Президент іспанської "Барселони" Жозеп Бартомеу пообіцяв, що каталонський клуб продовжить купувати футболістів.

Минулого тижня "Барса" розпрощалася з форвардом Неймаром, відпустивши його в "ПСЖ" за 222 мільйона євро. Після цього логічно очікувати, що клуб вкладе ці гроші на посилення команди та придбання заміни бразильцеві.

«Ми вже повернули Жерара Деулофеу, купили Нелсона Семеду, але будуть і нові підписання. Я не можу сказати, хто саме прийде. Але з цього питання у нас є спільна позиція зі спортивним директором Робертом Фернандесом. Ті, хто прийдуть в "Барселону", продовжать переможний шлях клубу», — заявив Бартомеу, якого цитує Sport.es.

«Інвестуємо 222 мільйона тверезо і спокійно. Ми вкладемо їх у нових гравців і активи, але не всі ці гроші підуть на посилення складу», - додав президент клубу.

Зазначимо, що за даними іспанської преси, на цьому тижні гравцем "Барселони" стане центральний захисник "Реал Сосьєдада" Іньїго Мартінес. За нього каталонці заплатять 32 мільйони євро.

За інформацією ЗМІ, "Барселона" веде переговори з дортмундською "Боруссією" з придбання хавбека Усмана Дембеле. Пропозиція становить 70 мільйонів євро, але німецький клуб дав зрозуміти, що розраховує виручити більше за Дембеле. При цьому сам гравець хоче перейти в "Барселону".

Серед потенційних кандидатів на перехід в "Барселону" також хавбек "Ліверпуля" Філіппе Коутіньйо, який вже погодився на цей трансфер і чекає згоди своєї нинішньої команди.