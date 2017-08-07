Луческу оголосив, що піде на пенсію після ЧС-2018

Екс-наставник донецького "Шахтаря" і новий головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу оголосив про те, що піде з футболу після чемпіонату світу 2018 року в Росії.

В інтерв'ю румунському виданню Mediafax наставник зізнався, що після закінчення мундіалю-2018 він більше не буде тренувати.

«Я прийняв пропозицію з Туреччини через фінансові і професійні причини. Вихід зі збірною країни на чемпіонат світу стане вінцем моєї довгої кар'єри. Після того, як мій контракт з турецькою федерацією закінчиться, я піду на спочинок.

Простіше кажучи, збірна Туреччини – останнє місце роботи Луческу-тренера. У нас є чотири поєдинки у відбірковому турнірі ЧС-2018 і хороші шанси на завоювання путівки у фінал Мундіалю», – цитує Луческу zbirna.com.

Зазначимо, що Луческу минулого тижня прийняв пропозицію очолити збірну Туреччини. Свій наступний матч турки проведуть проти команди України 2 вересня у Харкові.