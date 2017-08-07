"Шахтар" спростував чутки, що команда буде грати домашні матчі на "Олімпійському"

16:45, 07 серпня 2017
Футбол
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При цьому гендиректор клубу Сергій Палкін заявив, що "Олімпійський" належить всім українським уболівальникам, і там може зіграти будь-який клуб.

В У "Шахтарі" заперечують інформацію, що команда буде грати домашні матчі на "Олімпійському" / footboom.com

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін спростував інформацію про можливий переїзд «гірників» на НСК «Олімпійський».

"У ЗМІ з'явилася інформація, згідно з якою «Шахтар» планує проводити домашні матчі на НСК «Олімпійський». Вважаю за необхідне зазначити, що це неправдива інформація, яка не відповідає дійсності.

«Шахтар» продовжить проводити домашні матчі в Харкові на стадіоні «Металіст».

Тим не менш, важливо пам'ятати, що «Олімпійський» – це стадіон, який знаходиться у державній власності, побудований за гроші українських платників податків та під державні гарантії.

«Олімпійський» не належить якому-небудь окремому клубу. Це стадіон національної збірної, це стадіон всіх українських уболівальників. І будь-який український клуб, наприклад, «Верес», «Олімпік» або «Десна» можуть при певних умовах проводити свої домашні матчі на цьому стадіоні", – написав Палкін на своїй сторінці в Facebook.

Інформацію про нібито існуючу домовленість між ФФУ та "Шахтарем" про проведення домашніх ігор "гірників" на "Олімпійському", раніше розповсюдив паблік "Друзі Динамо".

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Теги: #Шахтар на Олімпійському#Сергій Палкін Шахтар