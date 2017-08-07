Холодний душ на стадіоні в Пітері: "Зеніт-Арена" вартістю 2,5 млрд доларів знову протікає

У Санкт-Петербурзі на стадіоні "Зеніт-Арена", де в неділю ввечері проходив матч чемпіонату Росії з футболу між місцевим "Зенітом" і московським "Спартаком", в черговий раз через дощ протікав дах.

Дах почав протікати ще перед початком матчу. Так, вболівальниця Євгенія Трусова опублікувала на своїй сторінці в Twitter відеозапис моменту, коли в одному з підтрибунних приміщень зі стелі ллється справжній водоспад. За її ж словами, дах підтікав і в чаші стадіону.

Цього разу інцидент не залишив без уваги головний тренер "Зеніту" Роберто Манчіні. Після матчу він зазначив: "Дуже сподіваюся, що ця ситуація з дахом, яка відбулася сьогодні, більше не повториться", - цитує італійця портал championat.com.

Читайте такожУ російському Волгограді загорівся недобудований стадіон ЧС-2018 (відео)Зазначимо, що дах стадіону протікав і під час попереднього домашнього матчу "Зеніта" проти "Рубіна". Цікаво, що перед тією грою на офіційному сайті петербурзького клубу було опубліковано повідомлення про те, що матч відбудеться під зачиненим дахом "для забезпечення максимального комфорту".

Голова правління "Газпрому", який є генеральним спонсором "Зеніту", Олексій Міллер у зверненні до вболівальників висловив думку, що команда здобула "яскраву перемогу над принциповим суперником", причому зробила це "на найбільш сучасній арені країни" (цитата ТАСС).