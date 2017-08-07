Роналду, який щойно вийшов з відпустки, включений у заявку на матч Суперкубка УЄФА

Португальський форвард Кріштіану Роналду, який 5 серпня відновив тренування з «Реалом», включений до заявки своєї команди на матч Суперкубка УЄФА проти «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".

Зустріч відбудеться у вівторок, 8 серпня, у столиці Македонії - Скоп'є. Загалом на гру головний тренер Зінедін Зідан взяв 24 футболіста.

Воротарі: Кейлор Навас, Кіко Касилья, Лука Зідан.

Захисники: Даніель Карвахаль, Хесус Вальєхо, Серхіо Рамос, Начо, Марсело, Тео, Ашраф Хакімі, Рафаель Варан.

Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модріч, Карлос Касеміро, Маркос Льоренте, Марко Асенсіо, Іско, Матео Ковачич, Даніель Себальос.

Нападники: Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Зазначимо, що Роналду після участі в Кубку конфедерацій, на якому збірна Португалії посіла третє місце, отримав відпустку і повернувся до роботи лише в суботу.

Завтра португалець зможе вийти на поле проти свого колишнього клубу. В "Манчестер Юнайтед" гравець виступав до 2009 року.