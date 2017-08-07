Шовковський похвалився призом на Турнірі легенд в Казахстані

Легендарний екс-голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський похвалився своїм досягненням на Кубку легенд, який завершився в Астані.

Шовковський був визнаний кращим воротарем турніру.

Їду додому не з порожніми руками))) Але як же все болить Рукавички не одягав 8 місяців Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi) Сер 6, 2017 о 5:41 PDT

"Їду додому не з порожніми руками. Але як же все болить, рукавички не одягав 8 місяців", – написав 42-річний СаШо в Instagram.

Відзначимо, що Шовковський вийшов у фінал Кубка легенд у складі збірної світу. У фіналі команда з українцем і декількома іншими знаменитостями поступилася більш молодим і більш зіграним росіянам з рахунком 4:7.