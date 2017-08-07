Шовковський похвалився призом на Турнірі легенд в Казахстані
12:43, 07 серпня 2017Футбол
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Легендарний воротар "Динамо" зіграв за збірну світу.
Шовковський був визнаний кращим воротарем Турніру легенд / football24.ua
Легендарний екс-голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський похвалився своїм досягненням на Кубку легенд, який завершився в Астані.
Шовковський був визнаний кращим воротарем турніру.
"Їду додому не з порожніми руками. Але як же все болить, рукавички не одягав 8 місяців", – написав 42-річний СаШо в Instagram.
Відзначимо, що Шовковський вийшов у фінал Кубка легенд у складі збірної світу. У фіналі команда з українцем і декількома іншими знаменитостями поступилася більш молодим і більш зіграним росіянам з рахунком 4:7.
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