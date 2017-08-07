Фанати "Динамо" влаштували бійку з поліцією перед матчем з "Ворсклою" (відео)

Фанати ультрас «Динамо» влаштували бійку з полтавською поліцією перед початком матчу 4-го туру української Прем'єр-ліги проти «Ворскли».

Причиною конфлікту стало рішення фанатів київської команди пройти на стадіон без квитків, повідомляє sport.ua. В результаті група фанатів «Динамо» пройшла на трибуни, за допомогою сили прорвавшись крізь поліцію.

Судячи з відео, в інциденті брала участь група ультрас «Родичі».

Нагадаємо, «Динамо» вже покарано матчем без глядачів за поведінку своїх уболівальників на Суперкубку України.