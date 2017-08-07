Фанати "Динамо" влаштували бійку з поліцією перед матчем з "Ворсклою" (відео)
10:46, 07 серпня 2017Футбол
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Група фанатів столичного клубу пройшла на стадіон без квитків за допомогою сили.
Фанати "Динамо" влаштували бійку з поліцією в Полтаві / sport.ua
Фанати ультрас «Динамо» влаштували бійку з полтавською поліцією перед початком матчу 4-го туру української Прем'єр-ліги проти «Ворскли».
Причиною конфлікту стало рішення фанатів київської команди пройти на стадіон без квитків, повідомляє sport.ua. В результаті група фанатів «Динамо» пройшла на трибуни, за допомогою сили прорвавшись крізь поліцію.
Судячи з відео, в інциденті брала участь група ультрас «Родичі».
Нагадаємо, «Динамо» вже покарано матчем без глядачів за поведінку своїх уболівальників на Суперкубку України.
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