"Ворскла" відстояла нічию у матчі з "Динамо": кияни вперше втрачають очки

У Полтаві відбувся центральний матч 4-го туру української Прем'єр-ліги. Полтавська "Ворскла" зуміла відібрати очки у київського "Динамо". Поєдинок завершився внічию 0:0.

"Динамо" повинно було реабілітуватися перед уболівальниками за невдачу у кваліфікації Ліги чемпіонів у матчі з "Янг Бойз", яка трапилася кілька днів тому.

Тим не менш, всі спроби забити гол у ворота "Ворскли" успіху не мали. Найбільш кричущий момент стався в першому таймі, коли Денис Гармаш не зумів забити м'яч у порожні ворота в простій ситуації. Моменти були у киян і після перерви, але "Ворскла", проявивши чудові бійцівські якості, відстояла нічию.

"Динамо" вперше втратило очки в чемпіонаті - до цього в трьох матчах були здобуті три перемоги. Тим не менш, з 10 очками "біло-сині" залишаються на першому місці. "Ворскла" набрала 7-е очко.