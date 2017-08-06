"Арсенал" обіграв "Челсі" у матчі за Суперкубок Англії

У Лондоні на стадіоні "Уемблі" відбувся поєдинок за Суперкубок Англії, в якому «Арсенал» зустрівся з «Челсі». Цікаво, що ці ж команди у травні грали між собою у фіналі Кубка країни. Тоді "Арсенал" переміг - 2:1.

На цей раз основний час завершився внічию 1:1. "Челсі" відкрив рахунок на 46-й хвилині - відзначився Віктор Мозес. Але в кінцівці матчу, на 82-й хвилині "Каноніри" відігралися завдяки голу Сеада Колашінаца.

Переможець визначився в серії 11-метрових. Відзначимо, що серія пенальті проходила за системою АВВА, коли команда A виконує перший удар, потім команда В - другий і третій удари, команда А - четвертий і п'ятий і так далі.

"Арсенал" виграв у серії - 4:1. Гравці "Челсі" запороли два удари поспіль: спочатку голкіпер "Синіх" Куртуа вирішив спробувати себе в якості бомбардира, але запустив м'яч вище воріт. А потім Мората влучив у штангу.

"Арсенал" під керівництвом Арсена Венгера почав сезон з виграшу трофею.