"Чорноморець" та "Олександрія" в Одесі зіграли внічию

В Одесі відбувся матч 4-го туру УПЛ. «Чорноморець» зіграв внічию з «Олександрією» - 2:2.

На 26-й хвилині матчу рахунок відкрив півзахисник «Чорноморця» Максим Третьяков. В кінці першого тайму червону картку отримав Артем Черній, залишивши "Олександрію" вдесятьох.

На 49-й відзначився Олексій Хобленко (і в першому, і в другому м'ячі автором асиста був Кирило Ковалець), і одесити повели 2:0. Тим не менш, здобутої переваги не вистачило "Чорноморцю" для того, щоб здобути перемогу.

На 70-й хвилині арбітр зрівняв склади команди, вилучивши з поля одесита Третьякова. «Олександрія» наприкінці зуміла відіграти два голи. На 80-й хвилині Василь Грицук забив з пенальті, а на 87-й хвилині Артем Сітало зрівняв рахунок.

Це перше очко "Чорноморця" у цьому сезоні, хоча господарі явно розраховували на більше. "Олександрія" ще не перемагала: у чотирьох іграх у команди Володимира Шарана 3 очки.