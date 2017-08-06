"Наполі" зробив пропозицію "Манчестер Сіті" щодо трансферу українця Зінченка
14:18, 06 серпня 2017Футбол
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Італійський клуб хоче орендувати гравця збірної України з подальшим правом викупу.
Олександр Зінченко / ffu.org.ua
Італійський «Наполі» зробив офіційну пропозицію «Манчестер Сіті» щодо переходу українського півзахисника Олександра Зінченка, повідомляє Corriere Dello Sport.
Неаполітанський клуб хоче орендувати хавбека з подальшим правом викупу. Переговори тривають вже кілька днів і знаходяться на фінальній стадії, однак «Наполі» тільки сьогодні зробив офіційну пропозицію по трансферу.
У минулому сезоні Олександр Зінченко, права на якого належать "Манчестер Сіті", грав на правах оренди за голландський ПСВ.
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