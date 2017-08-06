Гравець "Шахтаря" провів майстер-клас для дітей у Харкові

Півзахисник донецького «Шахтаря» В'ячеслав Танковський відвідав харківську дитячу футбольну школу «Майстер м'яча», в якій займаються діти від 7 до 12 років, повідомляє офіційний сайт гірників.

Гравець донецького клубу провів для спортсменів майстер-клас, взяв участь у тренуванні, а також у двосторонньому матчі по черзі за обидві команди.

– Дуже радий бути присутнім на заході, – поділився враженнями В'ячеслав Танковський. – Видно, що з дітьми займаються досвідчені наставники, знають, які вправи потрібні. Всі талановиті, мріють стати відомими футболістами, але для того, щоб повною мірою розвинути свої здібності, потрібно багато працювати. Саме це я хотів донести до них.

– Мені сподобалася тренування з В'ячеславом, – каже учень дитячої школи Микита Остонович. – Футболом займаюся вже шість років. Вперше потрапив у секцію, коли мені було чотири. Дуже хочу так само, як Танковскій, вирости в хорошого виконавця, виступати на професійному рівні.

– Щасливі, що В'ячеслав Танковський знайшов час відвідати наших хлопців, – каже тренер школи «Майстер м'яча» Сергій Слюсар. – Вважаю, що для нас це корисний досвід. Гравець такого рівня, безумовно, надихне і ще більше мотивує дітей займатися футболом. Вдячний «Шахтарю» за допомогу в організації сьогоднішньої зустрічі.