"Карпати" обіграли "Сталь" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги (відео голів)

У Львові завершився стартовий матч 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги , в якому "Карпати" обіграли "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Львів'яни здобули вольову перемогу у домашньому матчі.

Гра почалася атаками "Сталі" та на 8-й хвилині гості отримали право на пробиття пенальті. Голкіпер "Карпат" Підківка збив Мисика, який по центру увірвався в штрафну і отримав попередження. Гол з пенальті забив Едгар Малакян - м'яч після удару влетів у правий від себе кут. Підківка впав у протилежний кут.

Ще до перерви львів'яни зрівняли рахунок. На 30-й хвилині гол забив Ігор Худоб'як. Після атаки правим флангом та передачі Мірошниченко в штрафну Худоб'як в дотик відправив м'яч у дальній кут - 1:1.

У другому таймі, на 64-й хвилині, вивів львів'ян вперед Олег Голодюк. Гравцеві вдався блискучий удар зі штрафного, після якого м'яч влетів у дев'ятку - Пеньків стрибнув за м'ячем, але не дотягнувся - 2:1.

На 73-й хвилині Олег Голодюк отримав червону картку. Гравець грубо зіграв проти Якиміва, отримав другу жовту картку і автоматичне видалення. Тим не менш, скористатися чисельною перевагою гравців "Сталі" не вдалося.

Більш того, на 80-й хвилині Дебелко по центру увірвався в штрафну і його збив Малакян пенальті. За хвилину, на 81-й, Дебелко реалізував пенальті - гравцеві вдався не дуже сильний удар під поперечину, а Пеньків стрибнув в протилежний в кут воріт.

Таким чином, "Карпати" набрали 4 очки і зробили ривок в поточній турнірній таблиці з 11-го на 7-е місце. На рахунку "Сталі" залишилося 6 балів.