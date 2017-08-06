Прем'єр-ліга, 4-й тур, "Зоря" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арені" проходить матч 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає донецький "Олімпік", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються дві команди, які в нинішньому сезоні представляють Україну в єврокубках. "Зоря" розпочне свій шлях у Лізі Європи восени - з групового етапу змагань, а "Олімпік" вже програв у 3-му раунді кваліфікації за сумою двох ігор грецькому ПАОКу - 1:1 і 0:2.

В турнірній таблиці УПЛ команди йдуть на 9-му і 6-му місцях.

У "Зорі" дві нічиї при одній поразці - 2 очки, а у "Олімпіка" - 1 перемога при двох нічиїх - 5 балів.

Матч в Луганську розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.