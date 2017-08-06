Прем'єр-ліга, 4-й тур, "Чорноморець" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" на своєму полі приймає "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які на даний момент посідають останнє 12-е і 10-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

"Олександрія" на старті сезону двічі зіграла внічию і програла один матч - 2 очки. У свою чергу, в єврокубках команда Володимира Шарана вперше в історії вийшла в раунд плей-офф відбіркових змагань, обігравши за сумою двох матчів румунську "Астру" - 0:0 і 1:0.

У свою чергу, "Чорноморець" вкрай невдало почав сезон програвши всі три матчі на старті. І хоча б нічия, не кажучи вже про перемогу, просто необхідна одеській команді.

Матч в Одесі розпочнеться о 17.00

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.