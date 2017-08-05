Прем'єр-ліга, 4-й тур "Карпати" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить стартовий матч туру чемпіонату України з футболу, в якому "Карпати" приймають на своєму полі "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають протилежні 11-е і 3-є місця в турнірній таблиці ліги.

"Сталь" стала головним відкриттям нового сезону. Команда на старті сезону здобула дві перемоги з однаковим рахунком 1:0 над луганською "Зорею" і одеським "Чорноморцем", а в попередньому турі з таким самим рахунком обігравала донецький "Шахтар". Втім, гірники зуміли спочатку зрівняти рахунок, а потім і вийти вперед на останній хвилині матчу - 1:2.

Таким чином, "Сиаль" поступається "Динамо" і "Шахтарю" в турнірній таблиці, але впевнено утримує 3-е місце.

У свою чергу, "Карпати" здобули лише 1 нічию при 2 поразках і, як і в минулому році, знаходяться в числі аутсайдерів УПЛ.

Матч у Львові розпочнеться о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.