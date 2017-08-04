"Барселона" знайшла заміну Неймару в дортмундській "Боруссії"

«Барселона» досягла домовленості з дортмундською «Боруссією» про трансфер форварда Усмана Дембеле, повідомляє журналіст beIN Sport Танкреді Пальмери у своєму акаунті в Twitter.

За інформацією журналіста, представники каталонського клубу погодили умови особистого контракту з Дембеле. При цьому керівництво "Барселони" виплатить "Боруссії" 80 мільйонів євро за перехід форварда.

Як повідомляв УНІАН, напередодні французький «Парі Сен-Жермен» офіційно оголосив про перехід нападника «Барселони» Неймара. Гравець викупив свій контракт у іспанського клубу за 222 мільйони євро, після чого став вільним агентом і підписав п'ятирічний контракт.

Дембеле провів у «Боруссії» сезон 2016/17 - зіграв 49 матчів, в яких забив 10 голів і зробив 21 результативну передачу.