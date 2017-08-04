Тренер "Олександрії" Шаран задоволений результатами жеребкування Ліги Європи

Головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран прокоментував жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи офіційному клубному сайту:

"Результати жеребкування сприйняв спокійно. Задоволений, тим, що будемо грати з командою із слов’янських народів. Команду БАТЕ я добре знаю, вони постійно приймають участь в Лізі Європи та Лізі Чемпіонів. Тому не дарма вони займають 66-те місце в клубному рейтингу УЄФА. В цілому, жеребом я задоволений. У нас хороші шанси пройти в наступний етап Ліги Європи. Починаючи з сьогоднішнього дня будемо ретельно вивчати суперника", - розповів Шаран.

Як повідомляв УНІАН, згідно з жеребкуванням раунду плей-офф Ліги Європи, київське "Динамо" зіграє з португальским "Марітіму", а "Олександрія" - з білоруським БАТЕ.