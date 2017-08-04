Київське "Динамо" має негативну статистику зустрічей із португальськими командами
"Динамівці" поділилися статистикою напередодні зустрічей з "Марітіму".
Київське "Динамо" 10 разів зустрічалось у двоматчевих протистояннях з португальськими клубами в єврокубках, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
В цілому «біло-сині» провели проти клубів з західного узбережжя Піренейського півострова 20 матчів – 6 перемог на боці «Динамо», 4 матчі завершилися внічию, 10 разу успіх святкували португальці, загальна різниця м'ячів – 20:27 на користь піренейців.
Матчі «Динамо» проти португальських клубів
1986/1987
Кубок європейських чемпіонів, 1/2 фіналу
08.04.1987
«Порту» – «Динамо» – 2:1
Голи: Заваров (49, автогол), Андре (58, пен.) – Яковенко (74).
22.04.1987
«Динамо» – «Порту» – 1:2
Голи: Михайличенко (12) – Селсу (4), Гомеш (11).
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1991/1992
Кубок європейських чемпіонів, 1/4 фіналу
27.11.1991
«Динамо» – «Бенфіка» – 1:0
Гол: Саленко (31).
01.04.1992
«Бенфіка» – «Динамо» – 5:0
Голи: Сезар Бріту (25, 63), Исайаш (71), Юран (83, 88).
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2001/2002
Ліга чемпіонів, 1-й груповий турнір
19.09.2001
«Боавішта» – «Динамо» – 3:1
Голи: Санчес (4), Сілва (11), Дуда (30) – Гіоане (5).
30.10.2001
«Динамо» – «Боавішта» – 1:0
Гол: Мелащенко (49).
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2007/2008
Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір
02.10.2007
«Динамо» – «Спортинг» – 1:2
Голи: Алієв (28) – Тонель (14), Андерсон Полга (38).
12.12.2007
«Спортінг» – «Динамо» – 3:0
Голи: Андерсон Полга (35, пен.), Жоао Моутіньо (67), Лієдсон (88).
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2008/2009
Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір
21.10.2008
«Порту» – «Динамо» – 0:1
Гол: Алієв (27).
05.11.2008
«Динамо» – «Порту» – 1:2
Голи: Мілевський (21) – Роландо (69), Лучо Гонсалеса (90+2).
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2010/2011
Ліга Європи УЄФА 1/4 фіналу
07.04.2011
«Динамо» – «Брага» – 1:1
Голи: Ярмоленко (6) – Гусєв (13, автогол).
14.04.2011
«Брага» – «Динамо» – 0:0
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2012/2013
Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір
24.10.2012
«Порту» – «Динамо» – 3:2
Голи: Варела (15), Джексон Мартінес (36, 78) – Олег Гусєв (21), Ідейє (72).
06.11.2012
«Динамо» – «Порту» – 0:0
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2014/2015
Ліга Європи УЄФА, груповий турнір
18.09.2014
«Ріу Аве» – «Динамо» – 0:3
Голи: Ярмоленко (20), Беланда (25), Кравець (70).
27.11.2014
«Динамо» – «Ріу Аве» – 2:0
Голоти: Ленс (53), Мігель (78).
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2015/2016
Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір
16.09.2015
«Динамо» – «Порту» – 2:2
Голи: Гусєв (20), Буяльський (89) – Абубакар (23, 81).
24.11.2015
«Порту» – «Динамо» – 0:2
Голи: Ярмоленко (35, пен.), Гонсалес (64).
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2016/2017
Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір
19.10.2016
«Динамо» – «Бенфіка» – 0:2
Голи: Сальвіо (9, пен.), Черв'янк (55).
01.11.2016
«Бенфіка» – «Динамо» – 1:0
Гол: Сальвіо (45, пен.).
Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" зіграє з португальським "Марітіму" в останьому раунді кваліфікації - раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА.