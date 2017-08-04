Київське "Динамо" має негативну статистику зустрічей із португальськими командами

Київське "Динамо" 10 разів зустрічалось у двоматчевих протистояннях з португальськими клубами в єврокубках, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

В цілому «біло-сині» провели проти клубів з західного узбережжя Піренейського півострова 20 матчів – 6 перемог на боці «Динамо», 4 матчі завершилися внічию, 10 разу успіх святкували португальці, загальна різниця м'ячів – 20:27 на користь піренейців.

Матчі «Динамо» проти португальських клубів

1986/1987

Кубок європейських чемпіонів, 1/2 фіналу

08.04.1987

«Порту» – «Динамо» – 2:1

Голи: Заваров (49, автогол), Андре (58, пен.) – Яковенко (74).

22.04.1987

«Динамо» – «Порту» – 1:2

Голи: Михайличенко (12) – Селсу (4), Гомеш (11).

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1991/1992

Кубок європейських чемпіонів, 1/4 фіналу

27.11.1991

«Динамо» – «Бенфіка» – 1:0

Гол: Саленко (31).

01.04.1992

«Бенфіка» – «Динамо» – 5:0

Голи: Сезар Бріту (25, 63), Исайаш (71), Юран (83, 88).

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2001/2002

Ліга чемпіонів, 1-й груповий турнір

19.09.2001

«Боавішта» – «Динамо» – 3:1

Голи: Санчес (4), Сілва (11), Дуда (30) – Гіоане (5).

30.10.2001

«Динамо» – «Боавішта» – 1:0

Гол: Мелащенко (49).

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2007/2008

Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір

02.10.2007

«Динамо» – «Спортинг» – 1:2

Голи: Алієв (28) – Тонель (14), Андерсон Полга (38).

12.12.2007

«Спортінг» – «Динамо» – 3:0

Голи: Андерсон Полга (35, пен.), Жоао Моутіньо (67), Лієдсон (88).

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2008/2009

Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір

21.10.2008

«Порту» – «Динамо» – 0:1

Гол: Алієв (27).

05.11.2008

«Динамо» – «Порту» – 1:2

Голи: Мілевський (21) – Роландо (69), Лучо Гонсалеса (90+2).

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2010/2011

Ліга Європи УЄФА 1/4 фіналу

07.04.2011

«Динамо» – «Брага» – 1:1

Голи: Ярмоленко (6) – Гусєв (13, автогол).

14.04.2011

«Брага» – «Динамо» – 0:0

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2012/2013

Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір

24.10.2012

«Порту» – «Динамо» – 3:2

Голи: Варела (15), Джексон Мартінес (36, 78) – Олег Гусєв (21), Ідейє (72).

06.11.2012

«Динамо» – «Порту» – 0:0

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2014/2015

Ліга Європи УЄФА, груповий турнір

18.09.2014

«Ріу Аве» – «Динамо» – 0:3

Голи: Ярмоленко (20), Беланда (25), Кравець (70).

27.11.2014

«Динамо» – «Ріу Аве» – 2:0

Голоти: Ленс (53), Мігель (78).

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2015/2016

Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір

16.09.2015

«Динамо» – «Порту» – 2:2

Голи: Гусєв (20), Буяльський (89) – Абубакар (23, 81).

24.11.2015

«Порту» – «Динамо» – 0:2

Голи: Ярмоленко (35, пен.), Гонсалес (64).

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2016/2017

Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір

19.10.2016

«Динамо» – «Бенфіка» – 0:2

Голи: Сальвіо (9, пен.), Черв'янк (55).

01.11.2016

«Бенфіка» – «Динамо» – 1:0

Гол: Сальвіо (45, пен.).

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" зіграє з португальським "Марітіму" в останьому раунді кваліфікації - раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА.